На базе коммерческих объектов Ставрополья появятся будут развернуты "ковидные" койки

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе заседания краевого координационного совета по противодействию COVID-19 сообщил о том, что в регионе не достигнут достаточный охват вакцинацией, в этой связи будет расширяться коечный фонд.

"Поручил проработать пути для разворачивания дополнительных "ковидных" коек на базе коммерческих объектов", - сообщил он на своей официальной странице в Instagram.

Кроме того, региональный лидер указал на то, что на выбранных объектах созданы условия для комфортного и безопасного размещения пациентов, медиков и оборудования.