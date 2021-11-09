Жители Ставрополя оценили качество местных производителей

Жители Ставрополя стали участниками опроса, проводившегося в крупных магазинах города. Им было предложено оценить качество пищевых продуктов местных производителей.

Согласно данным исследования, более 64% респондентов высоко оценили качество предлагаемой продукции. Об этом сообщает комитет Пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию СК.

По словам руководителя комитета Дениса Полюбина, поддержка покупателей важна для предприятий региона, так как позволяет наращивать мощности, расширять ассортимент, сохранять и создавать новые рабочие места.

В настоящее время в регионе продвижению местной продукции способствует реализация краевого проекта "Покупай ставропольское!", цель которого – информирование о местных товарах, их качестве, цене, доступности.