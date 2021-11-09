ВС Армении обстреляли азербайджанскую инженерную технику в направлении Кельбаджарского района

Во вторник, 9 ноября, азербайджанская инженерная техника, прокладывающая дорогу к позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, подверглась обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства обороны Азербайджана в социальной сети Facebook.

Обстрелы были совершены из стрелкового оружия с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями азербайджанской армии были приняты незамедлительные адекватные ответные меры. В результате инцидента никто не пострадал.