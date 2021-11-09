Дебошир угрожал ножом сотруднику скорой помощи в Симферополе

Правоохранители задержали в Симферополе мужчину, который угрожал расправой работником скорой помощи, информирует пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что медики прибыли к агрессору по вызову. Мужчина в состоянии алкогольно опьянения лежал в одном из парков города. При попытке оказать ему помощь, он достал нож, начал ругаться и грозил расправой работникам медицинской бригады.

Прибывшие на место правоохранители обезоружили и задержали дебошира. По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.