Личный врач Саакашвили опять не смог попасть к нему

Николоз Кипшидзе, личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, до сих пор не может попасть к своему пациенту.

По словам медика, он напрасно ждал несколько часов, чтобы попасть в тюремную больницу к экс-главе государства.

"У них нет вопросов, они говорят, подождите, мы сейчас все узнаем. Сегодня мы были здесь около двух часов", - цитирует Кипшидзе "Грузия Online".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.