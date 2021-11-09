Северокавказский политолог предложил способ борьбы с "вакцинобесием"

В последние две недели самые низкие темпы вакцинации среди российских регионов сохраняются в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, заявил вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Согласно сведениям федерального оперативного штаба, доля коллективного иммунитета в Дагестане составляет 21,4%, в Кабардино-Балкарии - 28,5%, в Карачаево-Черкесии - 32,5%, в Северной Осетии - 35,5%, в Ингушетии - 45,9%, в Чечне - 59,4%.

Специалисты отмечают, что в целом темпы вакцинации в субъектах Северного Кавказа ниже общероссийских. Причем проблема не в технологическом или медицинском отставании регионов, а в представлениях отдельных категорий граждан, заявил в беседе с "Вестником Кавказа" политолог из Карачаево-Черкесии Мурат Ольмезов. "Условия для вакцинации в республиках Северного Кавказа созданы не хуже, чем в других регионах. Но "синдром Чельдиева" все еще продолжает проявляться. Напомню, Вадим Чельдиев стал инициатором антиковидного митинга во Владикавказе в апреле прошлого года. После задержания (в числе других статей Уголовного кодекса) Чельдиеву предъявили и обвинение в "публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", иными словами он выражал сомнение в опасности коронавируса, говорил о чипизации. В своем телеграм-канале Чельдиев называл пандемию аферой, благодаря которой наступит эра тотального контроля, цифровизация и т.д. Подобные призывы, конечно, кроме вреда обществу ничего принести не могли. В эти дни в Ростове проходит судебный процесс над антиковидным мятежником", - уточнил собеседник "Вестника Кавказа".

По мнению политолога, антиковидные настроения не исчезли. Более того, тогдашние взгляды Чельдиева выглядят даже менее агрессивно, чем сегодняшние настроения отдельных жителей региона. "К счастью, они не распространяют их публично, не устраивают митинги, просто обсуждают в личном общении. Отрадно, что перестали жечь вышки сотовой связи G5, последний такой случай произошел в Северной Осетии весной прошлого года. Кстати, в то время вышки жгли и в Великобритании – мракобесие охватило многих на нашей планете из-за усталости от пандемии. Сегодня противники вакцинации продолжают раздувать миф о ее вреде. Они рассылают по соцсетям какие-то сомнительные видеоролики, приводят мнения неизвестных инфекционистов и "докторов медицинских наук". В личных беседах эти люди убеждают друг друга, что все вакцинированные через несколько лет вообще уйдут из жизни. Правда, не могут привести научные и вообще логичные аргументы в защиту своих слов. Да это им и не надо – они чувствуют себя полулегальными борцами, как мне представляется, с мировым заговором, имеющим цель "сохранить для жизни на Земле "золотой" миллиард". Видимо, это способствует их самовыражению, повышению личной значимости на фоне многочисленных социально-экономических проблем. Уверен, что эти вопросы связаны", - полагает Ольмезов.

Политолог из Карачаево-Черкесии обратил внимание на другое пагубное следствие подобных настроений в северокавказском обществе: "Антиваксеры породили сомнения у многих нормальных граждан в необходимости вакцинировать детей согласно Национальному календарю профилактических прививок – против кори, дифтерии, столбняка и др. Даже тут кое-кто видит подвох "мирового правительства, хотя эти прививки делают детям с начала 1960-х".

Переубедить антиваксеров сложно, но выход есть, заключил политолог Ольмезов: "Надо чаще показывать, что происходит в "красной зоне" наших больниц. Следует дать слово измученным медикам, многие из которых просто живут в этой зоне с самого начала пандемии. Они расплачиваются за мифы других о чипировании, мировых правительствах и т.д. Расплачиваются за эти мифы жизнями и больные. И продолжаться это будет тем дольше, чем меньше будет доверия в обществе вакцинации".