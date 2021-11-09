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Иран не намерен принимать Парижское соглашение по климату

Иран не намерен принимать Парижское соглашение по климату

Иран не собирается принимать обязательства по Парижскому соглашению по климату. Об этом заявил вице-президент Ирана, глава Организации по сохранению окружающей среды Али Саладжеге на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

По его словам, это связано с тем, что санкции США не дают Исламской Республике выполнять соответствующие обязательства.

"Если Иран станет полноправным членом Парижского соглашения, когда в отношении страны действуют односторонние санкции, как правительство сможет выполнять соответствующие обязательства, когда она не может получать никакую помощь от международного сообщества?", - цитирует Саладжеге ТАСС.

Он подчеркнул, что данный вопрос по-прежнему остается без ответа.

Напомним, двухнедельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата стартовала в Глазго 1 ноября. В ней принимают участие главы государств и правительств из более чем 120 стран.

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