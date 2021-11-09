Турецкая авиакомпания опровергла перевозку нелегальных мигрантов в Беларусь

В Turkish Airlines опровергли появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что авиакомпания перевозит нелегальных мигрантов на рейсах в Беларусь.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что информация в СМИ не соответствует действительности. "Компания принимает во внимание все аспекты безопасности и соблюдает международное сотрудничество при выполнении полетов по всему миру", - приводит сообщение Turkish Airlines агентство Anadolu.

Напомним, накануне сообщалось, что несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. В настоящее время у погранпостов наблюдается скопление мигрантов, ожидающих в надежде на доступ в страны ЕС.