Гэтжи рассказал о своих переживаниях после боя с Хабибом

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Джастин Гэтжи заявил, что сильно переживал после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года.

"В течение года я просыпался и боролся с самим собой. Мне было стыдно за своё выступление, я сильно подвёл свою команду и семью", - написал боец на своей странице в социальной сети Instagram.

Он также подчеркнул, что этого больше никогда не повторится.

Напомним, американец Джастин Гэтжи уступил Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3), прошедшем на турнире UFC 254 в Абу-Даби 24 октября 2020 года. Хабиб одержал победу удушающим приемом во втором раунде.