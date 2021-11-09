Армянская диаспора об армянской трагедии

"Спустя год после подписания губительной декларации о прекращении военных действий в Карабахе армяне все еще не могут переварить послевоенный шок и заново научиться жить в новых реалиях", - сообщает портал армянской диаспоры в Швейцарии Artzakank Echo. Через год после прекращения боевых действий многие семьи все еще ждут возвращения военнопленных или новостей о пропавших без вести солдатах, а некоторые продолжают поиск останков сыновей или отцов. Пантеон Ераблур ежедневно посещают семьи, приезжающие навестить могилы своих близких.

В статье отмечается, что Армения находится в чрезвычайно сложной геополитической ситуации. Страна оказалась под давлением нескольких стран региона. "Распространяется противоречивая неофициальная информация о продолжающихся переговорах с Россией и Азербайджаном, которые могут вскоре привести к подписанию документов о демаркации границы и возобновлению коммуникаций с Азербайджаном в ущерб нашим интересам", - пишет рупор армянской диаспоры в Швейцарии, не уточняя, правда, причем здесь интересы швейцарских армян.

Далее, авторы клеймят весь политический класс современной Армении: "Спустя год после коллективной травмы политические силы, как находящиеся у власти, так и оппозиционные, до сих пор не смогли реализовать реалистичную политическую повестку дня, направленную на то, чтобы вывести страну из пропасти. Действительно, на внутриполитической сцене по-прежнему преобладают упреки и обвинения".

Отмечается, что институциональные реформы, необходимые для лучшего управления во всех секторах администрации, продвигаются медленно. С другой стороны, ситуация, связанная с пандемией, вызывает беспокойство из-за увеличения количества заражений в течение нескольких недель и перегрузки системы здравоохранения. "При этом Армения остается страной в регионе, которая демонстрирует самый низкий уровень вакцинации", - говорится в статье.

"Спустя год после войны диаспора по-прежнему недоумевает по поводу масштабов бедствия и, похоже, сбилась с пути. Недавно было выдвинуто несколько инициатив, таких как "Будущее Армении", которые приглашают армян всего мира к коллективному размышлению о будущих перспективах армянского государства и способах их достижения. Но мы не видим в организациях диаспоры реального желания ставить под сомнение приоритеты и цели, действующие до 27 сентября 2020 года", - говорится в статье.

По мнению авторов, нынешняя ситуация, в частности, нездоровый политический климат в стране могут только еще больше ослабить позиции Армении за столом переговоров перед лицом "противников, полных решимости добиться от нее дальнейших уступок". "На карту поставлено существование Армении как государства. Сможет ли армянская сторона противостоять давлению и спасти то, что еще может быть?", - задаются вопросом лидеры армянской диаспоры в Швейцарии.