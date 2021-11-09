Лидер "Мечты" обратился к полицейским, дежурившим на акциях

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе выразил благодарность сотрудникам полиции за достоинство и терпение, когда лидеры оппозиции оскорбляют их во время акций протеста.

Так, в ходе состоявшихся акций протеста лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и Леван Хабеишвили называли полицейских, выстроившихся в живую цепь, рабами и криминалами, передает Sputnik Грузия.

"Нелегко выслушивать оскорбления... Спасибо полицейским за то, что достойно выполнили свои должностные обязанности и защитили государство", - сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".