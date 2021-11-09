Лавров и Макей обсудят ситуацию с беженцами на границе Беларуси с Польшей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию на границе республики с Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на границе Беларуси и Польши по-прежнему остается напряженной, передает РИА Новости.

"Мы впервые в истории современной Беларуси сталкиваемся с чем-то подобным.. Завтра, полагаю, мы не обойдем вниманием эту тему и с Сергеем Викторовичем Лавровым в рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран", - отметил Макей.

Напомним, накануне госпогранкомитет Беларуси сообщил, что к границе республики направилась многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки.