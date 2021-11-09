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Неудачное мошенничество обернулось штрафом для жителя Ставрополья

Неудачное мошенничество обернулось штрафом для жителя Ставрополья

Правоохранители Ставропольского края пресекли деятельность мужчины, который в феврале 2021 года пытался похитить 500 тыс рублей у жителя краевого центра.

Предлогом стало содействие в вынесении судом решения в пользу правообладателей земельного участка по оспариваемому с администрацией вопросу.

Следствие установило, что подозреваемый, бравируя контактами с сотрудниками УФСБ и администрации Ставрополя, предложил потерпевшему содействие в вынесении судом решения в пользу его интересов, а затем потребовал вознаграждение в полмиллиона рублей под предлогом дальнейшей передачи денег должностным лицам.  Он был задержан с поличным.

По факту было возбуждено уголовное дело. По решению суда обвиняемый был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс рублей.

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