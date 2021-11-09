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Путин запросил доклад о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Путин запросил доклад о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему о влиянии нерабочих дней на ситуации с коронавирусом.

"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели – выходные дни, которые только что закончились недавно, и что предполагается сделать на ближайшее время", - сказал он, обратившись к представителям соцблока кабмина, которые присутствовали на совещании.

Участниками совещания, в частности, были вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин.

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