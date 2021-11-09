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Школьника наказали за ложное сообщение о теракте в Адыгее

Школьника наказали за ложное сообщение о теракте в Адыгее

Тахтамукайский районный суд Адыгеи признал 14-летнего школьника виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему был назначен штраф в размере 10 тыс рублей. Об этом информирует пресс-служба УФСБ по республике.

Ранее сообщалось, что злоумышленник разместил в соцсети сообщение о намерениях совершить террористический акт в одном из учебных заведений республики.

По факту было возбуждено уголовное дело. Впоследствии было установлено, что "данная информация им размещена из хулиганских побуждений", отметили в пресс-службе ведомства.

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