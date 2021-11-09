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В Крыму вырастет число бригад скорой помощи

В Крыму вырастет число бригад скорой помощи

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в регионе вырастет количество бригад скорой помощи на 20% в течение месяца, также появится 30 новых медицинских групп.

Аксенов отметил также, что прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, посредством которой любой желающий сможет отслеживать ситуацию на каждом конкретном пункте вакцинации от коронавируса.

По его словам, общая информация будет обновляться три раза в день, чтобы желающие привиться приходили на вакцинацию в те пункты, которые на данный момент загружены меньше всего.

Уточняется, что в рамках данного пилотного проекта будут задействованы Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория и Ялта.

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