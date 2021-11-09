В Ставропольском крае состоялись соревнования по лазертагу среди юных казаков

Воспитанники Архиерейского казачьего конвоя Ставропольской и Невинномысской епархии и преподаватели Ставропольской духовной семинарии стали участниками тактических соревнованиях по лазертагу (командная военно-тактическая игра нового поколения с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, приобретает все большую популярность у молодежи).

Сообщается, что игра прошла в одном из лесных массивов Ставрополя.

По итогам состязаний первое место занял казак Владислав Солодовников, второе – у казак Максим Котов, на третье – казачка Василиса Болотова и казак Александр Кочерга.

Призеры получили подарки – тактический рюкзак, туристическую газовую плиту, туристический зимний термос и смарт-часы, пишет "Ставропольская правда".