В Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 для пожилых и хроников

Власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для жителей 60 лет и старше. Также под эту категорию подпадают люди с хроническими заболеваниями.

Об этом говорится в обновленном постановлении главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.

Среди прочих, в документе указаны заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение).