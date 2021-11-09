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На Ставрополье убившего пенсионерку местного жителя нашли по запаху спустя семь лет

На Ставрополье убившего пенсионерку местного жителя нашли по запаху спустя семь лет

В Ипатовском округе Ставропольского края приговорили к семи годам исправительной колонии строгого режима 47-летнего мужчину, задушившего 82-летнюю жительницу Октябрьского. Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Убийство произошло в 2014 году.

Было установлено, что между мужчиной и женщина произошла ссора, в ходе которой преступник дважды ударил пенсионерку. От полученных ударов женщина рухнула на пол, после чего он задушил ее куском скотча.

В ходе расследования, продолжавшегося семь лет, сотрудники правоохранительных органов отработали причастность к убийству более 40 человек. Преступника удалось найти только спустя семь лет благодаря экспертизе по запахам.  

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