РФ и Казахстан подписали программу стратегического партнерства в военной области

Министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Мурат Бектанов подписали программа двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2022-2024 годы.

Шойгу и Бектанов также утвердили план сотрудничества на 2022 год, уточняющий порядок реализации программы.

Как отметил перед подписанием документа глава российского ведомства, данная программа определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный период.

Шойгу акцентировал внимание на том, что отношения вооруженных сил двух стран носят стратегический характер. По его словам, несмотря на все трудности, военное сотрудничество между министерствами развивается стабильно и поступательно.

Глава Минобороны РФ выразил признательность за поддержку функционирования российских полигонов в Казахстане, что особенно важно, когда идет бурное развитие и освоение новых систем вооружений. Он поблагодарил казахстанского коллегу за содействие и поддержку в транзите российских военных грузов через территорию республики.

В свою очередь, Бектанов заявил о важности вопросов безопасности государств Содружества, ОДКБ в регионе с учетом афганской тематики. Он также поблагодарил российских коллег за помощь в организации совместных учений в рамках Армейских международных игр. По его словам, в национальном военном ведомстве внимательно изучают боевой опыт российских коллег.