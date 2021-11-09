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"Иран будет развивать оборонный потенциал, игнорируя США"

&quot;Иран будет развивать оборонный потенциал, игнорируя США&quot;

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом, в ходе которых заявил, что иранские власти будут игнорировать неконструктивное поведение американской стороны и введение новых санкций, продолжая наращивать свой оборонный потенциал.

Кроме того, в ходе разговора стороны затронули предстоящие переговоры по восстановлению СВПД в Вене. Глава МИД Франции призвал Тегеран к безотлагательному возобновлению переговоров, а также подчеркнул важность сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.

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