Жириновский призвал таксистов отдыхать по 16 часов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости запрета переработок у таксистов. По его словам, их рабочий день должен ограничиваться восемью часами. Данная мера, по мнению парламентария, поможет уменьшить количество аварий с участием данного вида транспорта и уменьшить жертвы.

"Много аварий с участием такси. Всё из-за денег: кто-то работает по 20 часов, а кто-то умудряется работать сутками. Водитель уже не успевает тормозить, все движения у него автоматические", - констатировал он.

"Так запретите работать больше 8 часов. Иначе гибнут люди. Нужно не просто говорить о росте аварий среди таксистов, а принимать меры", - призвал Жириновский, слова которого приводит Telegram-канал фракции ЛДПР.