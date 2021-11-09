Коронавирусные койки начнут разворачивать на коммерческих объектах на Ставрополье

Новые койки для пациентов с коронавирусом на Ставрополье будут разворачивать в том числе на коммерческих объектах, об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию Covid-19.

Он констатировал, что, пока в регионе не удалось достичь достаточного уровня вакцинации и пока не сформирован коллективный иммунитет, властям придется решать вопросы расширения коечного фонда.

"Поручил проработать пути для разворачивания дополнительных "ковидных" коек на базе коммерческих объектов. Там, где есть возможности для комфортного и безопасного размещения пациентов, врачей, оборудования", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Владимиров пояснил, что такое разворачивание будет происходить максимально корректно, с учетом интересов всех участников процесса.