В КБР будут изучать искусственный интеллект

В Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова откроют институт искусственного интеллекта и компьютерных технологий, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Планируется, что вуз в 2022-2023 учебном году предоставит 150 бюджетных мест по направлениям прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, прикладная информатика и информационная безопасность.

"После обучения студенты смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупные компании, занимающие высокие позиции в России и в мире в области разработки интеллектуальных интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения", - сказано в сообщении.