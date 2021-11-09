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В КБР будут изучать искусственный интеллект

В КБР будут изучать искусственный интеллект

В Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова откроют институт искусственного интеллекта и компьютерных технологий, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Планируется, что вуз в 2022-2023 учебном году предоставит 150 бюджетных мест по направлениям прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, прикладная информатика и информационная безопасность.

"После обучения студенты смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупные компании, занимающие высокие позиции в России и в мире в области разработки интеллектуальных интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

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