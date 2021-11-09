Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима

Метеорологическая зима ожидается в Москве в начале зимы календарной, считают в центре погоды "Фобос".

"На начало метеорологической зимы в Москве следует рассчитывать лишь в последней пятидневке ноября, а, скорее всего, и вовсе в декабре", - сообщают синоптики.

До начала третьей декады ноября в столице сохранится неустойчивый характер погоды.

"В среду впервые с начала холодного сезона среднесуточная температура воздуха окажется ниже 0 градусов, но уже в четверг средний температурный фон вновь будет выше 0. Так, что считаем этот день фальстартом зимы", - отметили в "Фобосе".

В конце недели в Москву придет новая волна холода. "Она будет более продолжительной, но период отрицательных температур продлится лишь три дня, после чего новая волна тепла компенсирует накопленные морозы", - рассказали специалисты.