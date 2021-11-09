Кто может объединить Южный Кавказ

Говоря об идее объединения Южного Кавказ, эксперты задаются вопросом, что может стать основным источником интеграции. Будут ли страны региона ориентироваться на себя или же делегируют руководящую роль внерегиональным политическим структурам, покажет время, но очевидно, найдутся силы, готовые побороться за то, чтобы курировать новые проекты, потребность в которых естественным образом возникнет в ходе объединения.

Теоретически законодательная база, ресурсы и инфраструктура уже сейчас позволяют республикам Южного Кавказа проводить политику интеграции. Азербайджан, Армения, Грузия – современные республики с подчеркнуто светским характером государства, а общественно-политическая деятельность (в том числе законотворческая) регулируется правовыми нормами. При этом страны Южного Кавказа - самостоятельные участники международной политики, и они не нуждаются в выделении отдельного международного органа, который бы ведал политикой региона. Какие же субъекты Южного Кавказа готовы взять на себя роль, аналогичную той, которая около 70 лет была определена Франции и ФРГ в ходе становления европейской интеграции.

Локомотивом региональной интеграции может выступать грузинская и азербайджанская политика. В пользу этого тезиса говорят крупные совместные проекты в нефтегазовой отрасли (нефтепроводы БТД, Баку-Супса, газопровод TANAP), а также в сфере транспорта (железная дорога Баку - Тбилиси - Карс). Политическая коммуникация между странами активно осуществляется на уровне президентов, премьер-министров и глав внешнеполитических ведомств. Причем грузино-азербайджанские отношения не ограничиваются экономическим сотрудничеством - обе республики на постоянной основе обмениваются военно-политической информацией и поддерживают контакты между военно-промышленными структурами.

Грузия – родина для тысяч этнических азербайджанцев, компактно проживающих на территории Марнеульского, Гардабанского, Дманисского, Болнисского и других районов. Аналогичным образом тысячи грузин проживают на территории Азербайджана, наиболее компактно в Гахском районе. Это лишний раз подтверждает, что политические границы государств далеко не всегда совпадают с этническими. Заметим, что даже в период популяризации в регионе националистических настроений сложившаяся этническая карта не привела к распространению политики национализма и культурного реваншизма в отношениях между Грузией и Азербайджаном.

Третья страна Южного Кавказа - Армения - не может выступить в качестве центра интеграции, хотя бы в силу того, что в республик господствуют националистические идеи. Существующая в республике культурно-историческая парадигма игнорирует региональное присутствие иных народов, либо транслирует их в негативном (реже нейтральном) ключе, вбирая в себя без остатка общее наследие народов Южного Кавказа. На высоком политическом уровне армянский политический истеблишмент в пределах региона выстраивает отношения исключительно с руководством Грузии, которые носят преимущественно декларативный характер. То, с каким пафосом армянские СМИ преподносят политические встречи между премьер-министрами республик, не отражает краткосрочных инициатив, результаты которых незаметны для армянского обывателя.

Нынешняя Армения - пример замкнутой на собственной политике республики, чья политическая культура не предполагает уступок. Армения с легкостью разорвала отношения с Азербайджаном, не считая нужным рассматривать возможность их восстановления ни в 1994-ом, ни в 2020 году. Вместо этого политическая элита республики (прежняя и нынешняя) на протяжении трех десятилетий пыталась перекроить территорию Азербайджана, спекулируя правом народов на самоопределение.

За пределами Южного Кавказа ближе всех к идее региональной интеграции находится Россия. Во многом это объясняется культурной и исторической близостью РФ к Азербайджану, Грузии и Армении, а также стремлением увеличить число участников реализуемых в регионе экономических и военно-политических проектов. Так, процесс интеграции Южного Кавказа интересен тем, что может стимулировать строительный сектор экономики субъектов СКФО, аккумулируя трудовую миграцию в пределы региона.

Бесценным опытом на интеграционном направлении обладает Евросоюз. Политика в области энергетики, финансов, единая система валюты, таможенное соглашение ЕС считаются эталонными. Однако европейские структуры не станут курировать интеграцию Южного Кавказа, пока существующие этнополитические противоречия не будут устранены, ведь механизмы евроинтеграции не работают по принципу структур и организаций, призванных урегулировать межгосударственные конфликты.