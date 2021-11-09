Минпросвещения хочет изменить правила русского языка

Правила орфографии в русском языке будут обновлены, соответствующий проект Минпросвещения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Новый свод <…> сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем", - говорится в документе.

В настоящее время, отмечают авторы инициативы, русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные еще в 1956 году. С тех пор "появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано". Также в документе указано, что за эти годы в правилах обнаружился ряд пропусков и неточностей, которые следует уточнить.