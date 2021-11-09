В Севастополе женщину привили разными вакцинами от коронавируса

Жительница Севастополя получила два компонента разных вакцин от коронавируса, местные власти объяснили это человеческим фактором.

"В этот день в пункте работала доктор в возрасте, свою роль сыграл человеческий фактор", - сообщили в пресс-службе городского правительства во вторник.

Также в пресс-службе указали, что "вакцина не относится к группе лекарственных препаратов и не содержит химических элементов". "Она имеет органический состав, поэтому соединение двух компонентов разных вакцин допустимо и не представляет угрозу жизни и здоровью человека", - уверены в правительстве города.

Женщина сделала первую прививку "КовиВаком" центра имени Михаила Чумакова, когда она обратилась в мобильный пункт вакцинации на центральной площади Севастополя за вторым компонентом, препарата не было в наличии. Доктор выписала направление на вакцинацию вторым компонентом "Спутника V".

Сообщается, что пациентка "отнеслась к ситуации с понимаем".

"Администрацией больницы и департамента здравоохранения ситуация взята на контроль", - добавили в пресс-службе.