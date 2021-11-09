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Мошенника, давившего на жалость, задержали в Кабардино-Балкарии

Мошенника, давившего на жалость, задержали в Кабардино-Балкарии

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Нальчике, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В нем говорится, что шестого апреля в полицию обратилась 31-летняя нальчанка. По ее словам, в начале января 2021 года неизвестный, представившийся ее знакомым, общаясь в социальных сетях, ввел ее в заблуждение, уговорив перечислить ему деньги, которые якобы необходимы для проведения операции после ДТП, пообещал со временем возвратить займ.

"Женщина перевела мужчине 65 тыс рублей, а спустя непродолжительное время злоумышленник перестал выходить на связь", - констатировали силовики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, которым оказался 29-летний нальчанин, сейчас он задержан. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.159 (Мошенничество) УК РФ.

Уточняется, что подозреваемый возместил ущерб, нанесенный потерпевшей.

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