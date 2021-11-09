Свыше 240 тыс россиян приехали на Кубань во время нерабочей недели

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказал, что в первую неделю ноября в регионе приехали более 242 тыс туристов.

"Если не считать однодневных посетителей, край принял за первую неделю ноября порядка 242 тыс человек. Это на 22% больше, чем за тот же период 2020 года, когда не действовало никаких запретов и ограничений", – указал Руппель.

Нерабочие дни были объявлены в России из-за сложной ситуации с коронавирусом, были введены различные ограничения.

"Индивидуальные брони увеличились, но отменились бронирования по крупным корпоративным и деловым мероприятиям – а это большой пласт для межсезонья", – добавил он.

На Кубани в период нерабочих дней гостей принимали более 2,7 тыс объектов размещения.