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Токаев прилетит в Стамбул

Токаев прилетит в Стамбул

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с визитом в Стамбул, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

Отмечается, что казахстанский лидер примет участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

"11-12 ноября президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений", - написал Уали в соцсетях. 

Он также добавил, что в рамках визита Токаев проведет ряд двусторонних встреч.

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