В Роспотребнадзоре сообщили о низком охвате россиян вакцинацией против гриппа

В России отмечаются низкие темпы вакцинации от гриппа, сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы хотела отметить низкий охват вакцинацией от гриппа - на сегодняшний день всего 29% от совокупного населения РФ. Должно быть не меньше 60%", - указала Попова.

По ее мнению, темпы вакцинации от гриппа в регионах необходимо ускорить.

В Москве прививку от гриппа сделали более 52% жителей.