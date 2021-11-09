Мошенник обворовывал женщин вместо свадьбы в Ереване

Мошенник обирал доверчивых женщин в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Как установило следствие, 32-летний столичный житель узнавал у жертв данные кошельков платежной системы "Идрам", подписывал кредитные соглашения от их лица и забирал себе полученные средства.

Так, в прошлом и нынешнем году злоумышленник с помощью соцсети "Одноклассники", где он действовал под именами GAG Yan, GAGO YAN, Gagik Avetisyan, Facebook (Gagik Asatryan) и Instagram (g.22.g.22.g22.g) знакомился с женщинами и вел себя как финансово обеспеченный человек. Обещая вступить в брак, он втирался в доверие женщин и получал доступ к их онлайн-кошелькам, передает Sputnik Армения.

В общей сложности аферист присвоить свыше 3 млн драмов, а одна из потерпевших осталась без золотых украшений.

Открыто уголовное дело, подозреваемый арестован. Следственный комитет призывает пострадавших от его действий обратиться в правоохранительные органы.