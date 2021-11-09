Казахстанцы ждут худшего и экономят на еде

Инфляционные ожидания жителей Казахстана вышли на максимальный за всю историю опросов уровень, сообщает Нацбанк республики.

Граждане меньше откладывают, экономят на продуктах питания, чаще берут потребительские кредиты.

"Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев – 33% (26% в сентябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения. Восприятие инфляции сохраняется на высоком уровне", - сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Денис Чернявский.

В октябре в Казахстане продолжился сильный рост цен на продукты (мясо и птицу, хлеб, растительное масло, овощи), дороже стали ГСМ, услуги ЖКХ, одежда и обувь. "Ухудшение отмечено в оценках как текущего, так и будущего материального положения. На этом фоне респонденты стали чаще экономить на покупке продуктов питания", - отметил эксперт.

Настоящее время кажется неблагоприятным для покупки крупных товаров 35% казахстанцев, кредиты есть у 33% граждан, сбережения - у 16%.