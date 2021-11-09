Мурашко: в ситуации с COVID-19 произошел перелом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября положительно сказался на ситуации с COVID-19.

"На минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечаем, что замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением медицинских работников, но тем не менее это число достаточно высокое, это миллион 360 ты человек. В целом по стране это на 16 тыс меньше, чем днем ранее", — приволит слова главы ведомства РИА Новости.

По его словам, снижение обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней и региональными мерами.

"Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что пять регионов приняли решение о продлении режима нерабочих дней", — добавил министр.

Он также отметил, что за период нерабочих дней вакцинировались 3,7 млн человек, а удельный вес вакцинации составляет 400 человек на 100 тыс населения.