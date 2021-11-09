Погода резко ухудшится в Карачаево-Черкесии

Штормовое предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии, об этом рассказал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КЧР Александр Иваненко.

Его видеообращение опубликовано на странице ведомства в Instagram.

Спасатель предупредил, что сегодня вечером и завтра в республике ожидаются местами очень сильные осадки - дождь, мокрый снег и снег.

По его словам, есть вероятность возникновения ЧС и ЧП, связанных с ухудшением дорожного движения, увеличением количества автоаварий, заторами на трассах, нарушением работы коммунальных и автодорожных служб, повреждением линий связи и ЛЭП и т. д.

Иваненко призвал автомобилистов по возможности отказаться от поездки, а пешеходов - быть внимательными при переходе через проезжую часть.