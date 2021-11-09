"Влияние извне": Кто стоит за случаями русофобии в Казахстане?

Глава МИД России Сергей Лавров считает проявление ксенофобии и русофобии в Казахстане результатами работы внешних сил. Кого он мог иметь в виду и насколько обострилась ситуация с уважением прав русскоязычных граждан, разбирался "Вестник Кавказа".

В статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ" в "Российской газете" Лавров обратил внимание на участившиеся случаи ущемления прав русскоязычных в Казахстане. "К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана", - пишет министр. Некоторые случаи ксенофобии он связывает с влиянием внешних сил.

"Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", - анализирует Лавров.

Надо сказать, затрагивание темы национализма в Казахстане высшими руководящими лицами России становится систематическим. Ранее, 3 ноября пресс-секретарь МИД Мария Захарова сказала, что Москва внимательно следит за проявлением нетерпимости по национальному признаку в Казахстане. На "притеснение русских" указывают ведущие федеральных каналов и депутаты Госдумы.

Поводы для тревоги действительно есть. Не так давно отличился YouTube- канал "Til Maydani онлайн партиясы" ("Онлайн-партия языкового Майдана"). На видео канала активисты во главе с Куатом Ахметовым проводят так называемые "языковые патрули", требуя обслуживания в магазинах и других заведениях на государственном казахском языке. Провинившихся заставляют извиняться. Одна женщина, например, принесла извинения за слова "Актау построили русские". Когда кассир отвечает, что не знает казахский язык, ему автор видео говорит "Тут не Россия".

Первый зампред главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев утверждает, что большинство граждан осуждают такой "пещерный национализм" и его проявления "жестко пресекаются" в республике. Абаев пообещал, что силовики дадут правовую оценку "языковым патрулям", но призвал не судить о всем Казахстане по 2-3 людям. Русский язык в Казахстане знают 90% населения, а 30% школьников учатся на русском, сказал он.

Некоторые казахстанские депутаты не согласны с Администрацией президента РК. Так, лидер фракции "Ак жол" Азат Перуашев уверен, что жители станы имеют право требовать соблюдения государственного языка: "Они имеют право ставить вопрос о том, чтобы их обслуживали на этом языке".

Российские медиа и телеграм-каналы возмутились поступком "языковых патрулей", а МВД РФ запретило въезд на 50 лет оскандалившемуся гражданину Казахстана Куату Ахметову. Ряд общественников в России организовали демонстрации у посольства Казахстана. Члены Национал-большевистской партии провели акцию "Обезумевший Казахстан", прикрепив к ограждению плакаты с фото Куата Ахметова. На плакате было написано: "Русские — гастарбайтеры, потому что они не знают языка страны, где живут".

Казахстанская прокуратура завела в отношении блогера административное дело. Чувствуя, что следующим шагом будет уголовное, он 30 августа поспешно вылетел из Актау в Украину.

Пытаясь успокоить и свое население, и Россию, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу напомнил: "Согласно Конституции, в Казахстане только один государственный язык — казахский, — начал он по-казахски и, перейдя на русский, добавил: — Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя". В то же время Токаев дал понять, что каждый гражданин страны "должен обратить внимание на изучение казахского языка", что является "главным признаком патриотизма".

К слову, Лавров в своей статье для "РГ" тоже обратил внимание на официальный статус русского языка в Казахстане. В этом он видит "огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией".

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев полагает, что русофобия в Казахстане не носит системный характер, и прогнозирует скорый спад этой тенденции.

"Тут случаи индивидуальные, как дело Куата Ахметова и Маргулана Боранбая, по которому уже идет суд. Есть отдельные люди, которые время от времени выступают в разных регионах. Это происходит не на системной основе. Наша власть это не приветствует, и в отношении тех людей, которые стараются что-то провоцировать, в последнее время стали приниматься меры, в частности, уголовного характера", - рассказал Андрей Чеботарев.

"Поэтому я думаю, что тенденция пойдет на спад. Как массового явления национализма в Казахстане нет. Да, есть конфликтные ситуации местного уровня, но не по схеме русские-казахи, а по самым разным локальным схемам, как русские-дунгане, казахи-дунгане, казахи-уйгуры, казахи-чеченцы. Но опять же, дела обстоят не так, что в Казахстане на местах все время происходят конфликты", - прокомментировал он тему "Вестнику Кавказа".

Что касается "влияния извне", о котором написал Лавров, то эксперт допускает попытки со стороны ряда лиц из Украины эскалировать ситуацию и внести раздор между русскими и казахами.

"Отдельные украинские граждане этим занимаются. Тот же Куат Ахметов, по его собственным заявлениям, находится на территории Украины, и вместе с неким Василем, который имеет свой YouTube-канал, организует скандальные записи. Они ищут представителей славянской национальности на территории Казахстана, заманивают в "Чат Рулетка" и провоцируют на какие-то антиказахские высказывания, записывают и все это публикуют. У этого Василя не написана даже его фамилия, неизвестно, кто это, хотя у него раскрученный YouTube-канал. Вполне возможно, что за этим стоят украинские спецслужбы, которым важно, спровоцировать конфликт России и Казахстана", - отметил эксперт.

Чеботарев сомневается, что со стороны других государств в этом направлении предпринимаются какие-то действия. Даже Фонд Сороса и ему подобные организации "занимаются вопросами взаимодействия с правительственным сектором Казахстана, а в политику межэтнического характера, как правило, не вмешиваются", заключил политолог.