Собянин: эта неделя покажет, какие меры по COVID-19 будут приняты в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом рассказал о ситуации с заболеваемостью в столице.

"Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю", - поделился мэр Москвы.

Собянин отметил, что дальнейшие решения по антикоронавирусным мерам будут приниматься по итогам текущей недели.

"Мы ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать. Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации, эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной, посмотрим, в конце недели какими будут показатели, и уже на основании анализа [будем] принимать решение по дальнейшим мерам", - рассказал он.

Градоначальник выразил надежду, "что ситуация будет более-менее стабильная".