Собянин рассказал об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Число зараженных коронавирусом в Москве после режима нерабочих дней снизилось на 15%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Нерабочие дни прошли, с 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю количество госпитализаций", - приводит его слова РИА Новости.

Глава города также отметил, что за неделю в Москве записались и вакцинировались около 100 тыс человек.

"В Москве продолжается активная кампания по вакцинации. За последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тысяч человек", - подчеркнул Собянин, добавив, что данный процесс идет неплохо.

Помимо этого, мэр пообещал усовершенствовать систему QR-кодов в Москве.

"Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать", - заключил он.