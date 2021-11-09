Стала известна дата первого заседания по делу Саакашвили

Суд в Тбилиси начнет рассмотрение судебного процесса по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 10 ноября в 12:00 по московскому времени.

Отмечается, что пока не известно, где пройдет судебный процесс.

"Судья: Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года в 13.00 (12.00 по московскому времени)", - говорится в сообщении Тбилисского суда.

Стоит добавить, что на судебном процессе разберут разгон оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погром телекомпании "Имеди".

Напомним, что Михаил Саакашвили был переведен из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику.