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Турция построит еще две АЭС

сайт Кремля
сайт Кремля

Власти Турции намерены построить еще две атомные электростанции, кроме АЭС "Аккую", такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытии в Анкаре нового здания Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).

Он подчеркнул, что запуск "Аккую", который запланирован на 2023 год, когда будет отмечаться столетняя годовщина образования республики, станет важным вкладом в энергобезопасность Турции.

Как сообщает "Анадолу", Эрдоган заверил, что вслед за "Аккую" Турция начнет активную реализацию проектов строительства второй и третьей АЭС.

"Каждый, кто выступает за экономическую независимость Турции и рост благосостояния страны, должен поддерживать использование ядерной энергии в мирных целях", - пояснил Эрдоган.

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