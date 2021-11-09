Турция построит еще две АЭС

Власти Турции намерены построить еще две атомные электростанции, кроме АЭС "Аккую", такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытии в Анкаре нового здания Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).

Он подчеркнул, что запуск "Аккую", который запланирован на 2023 год, когда будет отмечаться столетняя годовщина образования республики, станет важным вкладом в энергобезопасность Турции.

Как сообщает "Анадолу", Эрдоган заверил, что вслед за "Аккую" Турция начнет активную реализацию проектов строительства второй и третьей АЭС.

"Каждый, кто выступает за экономическую независимость Турции и рост благосостояния страны, должен поддерживать использование ядерной энергии в мирных целях", - пояснил Эрдоган.