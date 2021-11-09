Дворец спорта в Дербенте достроят в 2023 году

Руководство Дербента в 2023 году завершит возведение Дворца спорта с бассейном, футбольными площадками, тренировочными залами и спортивной ареной, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"Масштабный проект, стоимость которого - порядка 1,5 млрд рублей, реализуется за счет местного бюджета. Строительство планируют завершить в 2023 году", - сказано в сообщении.

Дворец спорта будет представлять собой трехэтажное здание. На первом этаже будут располагаться спортивная арена на 2 270 мест, бассейн, зал для конференций и заседаний, а также ресторан. Второй этаж займут гостиница, тренажерный и тренировочные залы. На третьем этаже появятся зал хореографии для обучения детей и взрослых танцам.

Помимо этого, Дворец спорта будет включать в себя футбольные поля, площадки для баскетбола, тенниса и волейбола, площадки с тренажерами.