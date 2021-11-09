Вильфанд: зима будет морозной, Европе не обойтись без газа из России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз на предстоящую зиму, по его словам, в Европе ожидаются морозы до 20 градусов, что скажется на спросе на российский газ, пишет "Интерфакс".

По словам синоптика, зимний сезон, как в Европе, так и на европейской территории России, будет очень неоднородным - много оттепелей, много периодов сильного мороза. "Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время большая повторяемость низких температур до минус 20-25 градусов для Москвы, для центра европейской России, до минус 15-20 градусов для Западной Европы. Это очень холодная погода", - отметил Вильфанд.

Синоптик уверен, что такая погода повысит востребованность российского газа в Европе. Зимой ожидаются частые вторжения холодных воздушных масс, температуры ниже нормы на 5-10 градусов. Морозы будут перемежаться оттепелями, "которые выше нормы на те же самые 5-10 градусов".

"Когда прогнозируются резкие понижения, где угодно, в любой точке, хоть в Москве, хоть в Берлине, энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива: газа, угля, мазута на подстанции", - пояснил Вильфанд.