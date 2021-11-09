"Мечта" обвинила радикалов в намерении отравить грузинского оппозиционера

"Радикалы" собираются отравить оппозиционного депутата парламента от партии "Дроа" Элене Хоштария, такое шокирующее заявление сделал председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Среди загнанных в угол радикалов и сегодня не прекращаются разговоры о радикальных мерах, в том числе об убийстве своих соратников... Вчера во время одного из совещаний обсуждался сценарий отравления Элене Хоштария", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Сама депутат, неделю назад объявившая голодовку в знак солидарности с экс-президентом Михаилом Саакашвили, охарактеризовала это заявление как абсурдное, пояснив, что его появление служит иллюстрацией тяжелого положения и фантазии.

Хоштария заверила, что власти не сумеют посеять вражду между оппозиционерами.