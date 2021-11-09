До 5 млн россиян посетят Турцию в 2021 году

В этом году Турцию могут посетить 4,8 млн россиян, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), прежний прогноз - 4,5 млн.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что с начала года Турцию посетили уже 4,35 млн россиян, что заставляет пересмотреть прогнозы по годовому турпотоку в эту страну. "Ранее максимальная оценка была на уровне 4,5 млн туристов за весь 2021 год. Сейчас очевидно, что эта цифра будет выше и может приблизиться к 4,7-4,8 млн туристов", - рассказала она.

Совокупный турпоток из России в Турцию с начала года оказался на 35% ниже, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Однако в октябре 2021 года Турцию посетили 887 тыс россиян - на 11,8% больше, чем в октябре 2019 года. Кроме того, Стамбул в этом году оказался популярнее, чем до пандемии. С начала 2021 года Стамбул принял на 3,5% больше россиян, чем в 2019 году.

Из 4,35 млн россиян, отдохнувших в этом году в Турции, 3,4 млн выбрали Анталью. Россия занимает первое место по турпотоку в Турцию в этом году.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщал, что Турция ожидает в 2021 году из России не менее 4 млн туристов.