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Автор фейков об Отечественной войне Азербайджана Арцрун Ованнисян вошел в парламентскую комиссию по обороне

Автор фейков об Отечественной войне Азербайджана Арцрун Ованнисян вошел в парламентскую комиссию по обороне

Бывший официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян стал экспертом постоянной комиссии Национального собрания по обороне и безопасности, об этом рассказал ее председатель Андраник Кочарян.

По его мнению, Ованнисян сможет помочь в работе комиссии по многим вопросам военной сферы, так как обладает обширным опытом, пишет Armenpress.

Кочарян также выразил бывшему представителю Минобороны благодарность за тот, что он согласился занять пост.

Напомним, Арцрун Ованнисян подал в отставку 12 ноября, вскоре после подписания трехстороннего заявления. Во время Второй Карабахской войны он рассказывал о положении на фронте не просто серьезно преувеличивая успехи оккупантов, а регулярно заявляя о "разгроме" Азербайджане, и вводил таким образом страну в заблуждение. После окончания боевых действий его деятельность была подвергнута жесткой критике, в Ереване на него было совершено нападение прямо на улице.

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