В Керчи осудили готовивших теракты подростков

Суд признал двух подростков виновными в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений и приговорены к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима соответственно", – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале прошлого года были задержаны подростки 2003 и 2004 года рождения по подозрению в подготовке терактов. Ведомством было установлено, что они являлись "последователями Владислава Рослякова", который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже.