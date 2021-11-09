На Ставрополье в колонию наркотики передали в сгущенке

Работники колонии №1 и СИЗО-2 нашли в продуктовых передачах наркотические вещества, сообщает пресс-служба УФСИН по Ставрополью.

Отмечается, что сотрудникам колонии передали эклеры, в которых были спрятаны пять свертков с порошками и один с таблетками. В СИЗО препараты в форме порошка обнаружили в бутылках со сгущенным молоком, которую передали одному из заключенных.

"В обоих случаях оперативникам помогали служебные собаки Блэк и Дик", - сказано в сообщении.