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На Ставрополье в колонию наркотики передали в сгущенке

На Ставрополье в колонию наркотики передали в сгущенке

Работники колонии №1 и СИЗО-2 нашли в продуктовых передачах наркотические вещества, сообщает пресс-служба УФСИН по Ставрополью.

Отмечается, что сотрудникам колонии передали эклеры, в которых были спрятаны пять свертков с порошками и один с таблетками. В СИЗО препараты в форме порошка обнаружили в бутылках со сгущенным молоком, которую передали одному из заключенных.

"В обоих случаях оперативникам помогали служебные собаки Блэк и Дик", - сказано в сообщении.

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