Шушинская декларация закрепила концепцию "Одна нация - два государства"

Сегодня на встрече в Баку со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова мобилизовать все свои возможности для решения любой проблемы Азербайджана, поскольку у дух стран общая история и братство народов - вечно. Как отмечает турецкая ежедневная газет "Хюрриет", концепция "Одна нация - два государства" Турции и Азербайджана имеет долгую историю, основанную на общей истории, культуре и языке.

Турция была первой страной, признавшей независимость Азербайджана от Советского Союза. Сегодня эта концепция пользуется очень широкой поддержкой в азербайджанском обществе, особенно после победы в 44-дневной Отечественной войне в прошлом году. Турция обусловила нормализацию отношений с Арменией ее уходом с оккупированных азербайджанских земель. Кульминацией концепции стала Шушинская декларация, подписанная в июне президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым. В последнее десятилетие Турция стала основным каналом для азербайджанских нефти и газа, а Азербайджан стал крупным инвестором в Турции, увеличилось число азербайджанских офицеров, обучающихся в турецких военных училищах, и количество совместных военных учений. Азербайджан закупил современную турецкую военную технику, например беспилотники.

Концепция "Одна нация - два государства" не уникальна. Жители Румынии и Молдавии, а также Албании и Косово также принадлежат в одним этническим группам и говорят на очень похожих языках. Причем Румыния и Молдавия имеют одинаковые цвета флагов. А у Турции и Азербайджана, как и у Албании и Косово, разные флаги. Другой пример - два государства на Корейском полуострове, которые напоминают две части Германии до воссоединения в 1990 году.

К сожалению, не все подобные случаи являются благожелательными. Сербия и Черногория находятся в конфликте по поводу того, являются ли черногорцы сербами или отдельной нацией. Отдельная македонская идентичность появилась в Коммунистической Югославии, к раздражению сербов. С тех пор, как Македония стала независимым государством в 1991 году, Греция и Болгария по-прежнему неохотно признавали существование македонской нации. Греция отрицает существование македонского меньшинства, а Болгария объявляет их "болгарами". Некоторые русские националисты отрицают существование белорусов и украинцев, считая себя великорусской, белорусской и малороссийской ветвями общероссийской нации.

Шушинская декларация подтверждает интересы Турции и Азербайджана в защите их независимости и нерушимости их международно-признанных границ. Армянский национализм также отрицает существование азербайджанской нации, утверждающей, что азербайджанцы - "турки", игнорируя столетие раздельного развития национальных идентичностей в Турецкой Республике и Азербайджанской Советской Республике. Шушинская декларация была первым случаем, когда две страны, одна из бывшего СССР и член НАТО, заключили стратегическое партнерство, которое де-факто равнозначно пакту безопасности. Президент Эрдоган заявил, что Турция без колебаний выступит против тех, кто нападает на Азербайджан.

В Шушинской декларации говорится, что "в случае угрозы или акта агрессии со стороны третьего государства или государств против их независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности их международно-признанных границ, стороны проведут совместные консультации… После определения путем срочного обсуждения объема и формы такой возможной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных потребностей для принятия совместных мер, а скоординированные действия будут организованы силовыми и административными органами Вооруженных сил".

За последний год между Турцией и Азербайджаном расширились военные контакты, сотрудничество в сфере безопасности и экономики. Турецкие компании участвуют в восстановлении разрушенной инфраструктуры Западного Азербайджана, разрушенной за три десятилетия оккупации Арменией. В Шушинской декларации определены сферы будущего сотрудничества в области разработки военных технологий, совместных военных учений, повышения кибербезопасности и борьбы с терроризмом. Более тесная интеграция и развитие стратегического партнерства, обозначенного в Шушинской декларации, будут продолжать расти, хотя создание азербайджано-турецкой конфедерации в ближайшем будущем маловероятно.