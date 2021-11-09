Авария с двумя пострадавшими произошла в Карачаево-Черкесии (ФОТО)

Два человека пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Накануне в 19.36 на федеральной автодороге "Лермонтов - Черкесск" на территории Черкесска столкнулись пикап Nissan NP300, под управлением 41-летнего жителя региональной столицы, и BMW 3, за рулем которой был 32-летний местный житель.

"В результате происшествия в лечебное учреждение с различными травмами госпитализированы два пассажира BMW. Водители от госпитализации отказались", - уточнили в полиции.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии.